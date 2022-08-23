الثلاثاء, 23-أغسطس-2022 الساعة: 06:43 م - آخر تحديث: 06:40 م (40: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المتحرّي‮ ‬للإثارة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
بغياب العلامة الحبيب المشهور يخسر اليمن والعالم الإسلامي أحد رواد المدرسة الصوفية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: النعيمي يفتتح المؤتمر الخامس لطب الأسنان

صنعاء: النعيمي يفتتح المؤتمر الخامس لطب الأسنان

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
صنعاء: النعيمي يفتتح المؤتمر الخامس لطب الأسنان
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء فعاليات مؤتمر سبأ الخامس لطب الأسنان، الذي تنظمه جامعة سبأ ويناقش خلالها 400 مشارك ومختص في طب الإسنان من مختلف محافظات الجمهورية ومن خارج اليمن، 42 ورقة عمل.

وأشاد النعيمي بإقامة هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل وتطوير قدرات المختصين والدارسين في طب الأسنان وكل ما يتعلق بهذا الجانب، وهو ما يجب أن تنعكس مخرجات هذا المؤتمر الى نتائج عملية على أرض الواقع.

وأشار الى أهمية جعل هذه المؤتمرات مساراً للبحوث العلمية، وتقييم لمنظومة التعليم بشكل عام وفي المقدمة تقييم جامعة صنعاء الجامعة الأكبر والأعرق في اليمن ووضع ورؤى تطوير مستقبلية، خاصة واليمن تمر بظروف استثنائية وهي تواجه عدوان غاشم وحصار جائر، وهو ما يجب أن نجعل من ضعفنا قوة ومن التحديات فرصة للابداع والنهوض ومن ظروفنا إنجاز.

من جانبه عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب عن سعادته مشاركته هذا المؤتمر العلمي الهام، مؤكدا أهمية دعم وتشجيع هذه المؤتمرات من أجل أن تكون هناك مخرجات حقيقية تعود بالفائدة من حيث البحوث التحديثات العلمية بكل ما هو جديد، يلمسها كل المختصين والدارسين والوطن بشكل عام، وألا تكون بعض الفعاليات للاستعراضات الدعائية، مشيداً بتنظيم جامعة سبأ لهذا الانشطة والفعاليات.

وحث وزير التعليم العالي جميع الجامعات من خلال الكوادر التي تديرها أن تعمل بجدية على تطوير أدائها، مشيداً بعدد من الجامعات التي حققت نهضة نوعية بإمكانيات ذاتية رغم عدم جود أي موازنات لها من وزارة المالية، مقارنة بجامعات تستلم ملايين الريالات ولم تطور أدائها بالشكل المطلوب، مطالباً أن يتم توظيف ما يتم جمعه من إيرادات من الجامعات لصالح تطوير أدائها.

وكان رئيس جامعة سبأ الدكتور عمرو النجار قد استعرض في كلمته الترحيبية، الخطوات التي قامت بها الجامعة على طريق التطوير العلمي والأكاديمي، ومنها إقامة المؤتمرات والانشطة العلمية والمشاركات المجتمعية، والتي تهدف جميعها الوصول الى خدمة تعليمية ذات جودة عالية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: 40عاما..انجازات وتحديات.. رئيس المؤتمر يكتب في ذكرى التأسيس
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: أبو راس يحث على المصالحة والحوار في الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: 40عاما..انجازات وتحديات.. رئيس المؤتمر يكتب في ذكرى التأسيس
وثائق ونصوص: بيان هام بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: فيديو .. المؤتمر يحتفي بذكرى التأسيس بإغاثة متضرري سيول الأمطار
عربي ودولي: روسيا تحذر حلف "الناتو"
رياضة: يونايتد يحقق فوزه الأول على حساب ليفربول
علوم وتقنية: اكتشاف جديد قد يوقف تقدم مرض السرطان
أخبار: المؤتمر يختصر احتفالاته بالذكرى الأربعين ويتبرع بمخصصاتها لإنقاذ المتضررين من السيول
رياضة: أوراوا وتشونبوك إلى نصف نهائي أبطال آسيا
اقتصاد: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
عربي ودولي: الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة الضجيج
رياضة: سان جيرمان يدك شباك ليل بسباعية
مجتمع مدني: فحص يكشف مبكراً 50 نوعاً من السرطان
أخبار: 132 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: المؤتمر يختصر احتفالاته بالذكرى الأربعين ويتبرع بمخصصاتها لإنقاذ المتضررين من السيول
أخبار: مطار صنعاء الدولي: وصول ومغادرة 563 مسافراً
أخبار: السياسي الاعلى: العدوان ومرتزقته يتحملون مسؤولية العبث بثروات اليمن
فنون ومنوعات: الجفاف يظهر 20 سفينة غارقة منذ الحرب العالمية
علوم وتقنية: 6 مشكلات تصيب عشاق الوجبات السريعة
فنون ومنوعات: حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
أخبار: قياس كمية الامطار في 7 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022