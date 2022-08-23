المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

صنعاء: النعيمي يفتتح المؤتمر الخامس لطب الأسنان

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء فعاليات مؤتمر سبأ الخامس لطب الأسنان، الذي تنظمه جامعة سبأ ويناقش خلالها 400 مشارك ومختص في طب الإسنان من مختلف محافظات الجمهورية ومن خارج اليمن، 42 ورقة عمل.



وأشاد النعيمي بإقامة هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل وتطوير قدرات المختصين والدارسين في طب الأسنان وكل ما يتعلق بهذا الجانب، وهو ما يجب أن تنعكس مخرجات هذا المؤتمر الى نتائج عملية على أرض الواقع.



وأشار الى أهمية جعل هذه المؤتمرات مساراً للبحوث العلمية، وتقييم لمنظومة التعليم بشكل عام وفي المقدمة تقييم جامعة صنعاء الجامعة الأكبر والأعرق في اليمن ووضع ورؤى تطوير مستقبلية، خاصة واليمن تمر بظروف استثنائية وهي تواجه عدوان غاشم وحصار جائر، وهو ما يجب أن نجعل من ضعفنا قوة ومن التحديات فرصة للابداع والنهوض ومن ظروفنا إنجاز.



من جانبه عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب عن سعادته مشاركته هذا المؤتمر العلمي الهام، مؤكدا أهمية دعم وتشجيع هذه المؤتمرات من أجل أن تكون هناك مخرجات حقيقية تعود بالفائدة من حيث البحوث التحديثات العلمية بكل ما هو جديد، يلمسها كل المختصين والدارسين والوطن بشكل عام، وألا تكون بعض الفعاليات للاستعراضات الدعائية، مشيداً بتنظيم جامعة سبأ لهذا الانشطة والفعاليات.



وحث وزير التعليم العالي جميع الجامعات من خلال الكوادر التي تديرها أن تعمل بجدية على تطوير أدائها، مشيداً بعدد من الجامعات التي حققت نهضة نوعية بإمكانيات ذاتية رغم عدم جود أي موازنات لها من وزارة المالية، مقارنة بجامعات تستلم ملايين الريالات ولم تطور أدائها بالشكل المطلوب، مطالباً أن يتم توظيف ما يتم جمعه من إيرادات من الجامعات لصالح تطوير أدائها.



وكان رئيس جامعة سبأ الدكتور عمرو النجار قد استعرض في كلمته الترحيبية، الخطوات التي قامت بها الجامعة على طريق التطوير العلمي والأكاديمي، ومنها إقامة المؤتمرات والانشطة العلمية والمشاركات المجتمعية، والتي تهدف جميعها الوصول الى خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

