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المؤتمر نت - امين عام المؤتمر الشعي العام غازي احمد على محسن يطمئن على صحة القيادي المؤتمري عبدالحميد راجح - صنعاء - المؤتمرنت

الامين العام يطمئن على صحة القيادي المؤتمري عبدالحميد راجح

المؤتمرنت -
الامين العام يطمئن على صحة القيادي المؤتمري عبدالحميد راجح

قام صباح اليوم الاربعاء 24 اغسطس/ آب 2022م، الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ/غازي أحمد علي محسن، بزيارة القيادي المؤتمري الشيخ /عبدالحميد نعمان بن راجح عضو اللجنه الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، الذي يرقد حاليا في احد مستشفيات العاصمة صنعاء متأثرا بوعكة صحية المت به مؤخرا.
ونقل الأمين العام للقيادي المؤتمري عبدالحميد راجح تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس وامنياته له بدوام الصحة والعافية .

من جهته عبّر القيادي المؤتمري عبدالحميد راجح عن شكره وتقديره لقيادات المؤتمر الشعبي العام لمتابعتهم حالته الصحية واهتمامهم بكل كوادر المؤتمر الشعبي العام ، معبراً عن تهانيه لرئيس المؤتمر والامين العام بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 اغسطس/آب 1982م.

رافق الأمين العام خلال زيارته القيادي المؤتمري الأستاذ/ عادل ربيد،عضوالامانة العامة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير مكتب الأمين العام، والشيخ / أمين راجح، عضو اللجنة الدائمة.








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