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المؤتمر نت - واعتبرت هيئات المؤتمر حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام انما هو إحياء لرايات ومنجزات مسيرة الكفاح في سبيل بناء الدولة الوطنية وتحقيق

جددت ثقتها بقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمرتهنئ ابو راس بالذكرى الـ40 للتأسيس

المؤتمرنت -
جددت ثقتها بقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمرتهنئ ابو راس بالذكرى الـ40 للتأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من هيئات المؤتمر ( الوزارية- النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م.


وقدمت هيئات المؤتمر التنظيمية إلى رئيس المؤتمر ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة وكافة قيادات واعضاء وانصار المؤتمر أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ 40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. الحزب الذي ارتبط تأسيسه بعقود من التنمية الشاملة والرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وارساء التعددية السياسية والديمقراطية.

واعتبرت هيئات المؤتمر حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام انما هو إحياء لرايات ومنجزات مسيرة الكفاح في سبيل بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة اليمنية والدفاع عن السيادة والإستقلال، ومقاومة العدوان والإحتلال.



مشيرة إلى أنه اذا كان العدوان السعودي- الاماراتي الغاشم وللعام الثامن على التوالي يستهدف اليمن كل اليمن، فإن وحدة الوطن والشعب ستظل صخرةً تتحطم عليها أوهام وأطماع الغزاة ومرتزقتهم.

وفي برقية التهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، جددت هيئات المؤتمر التنظيمية العهد لله وللوطن والمؤتمر الشعبي العام، خلف قيادته الحكيمة ، معبّرة عن ثقتها بأن المؤتمر الشعبي العام سيبقى دائما متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

وحيّت هيئات المؤتمر بطولات وتضحيات ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية وابناء القبائل الذين يسطرون اروع الملاحم البطولية دفاعا عن التراب اليمني والسيادة الوطنية، مترحمة على الشهداء ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.








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