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أخبار
المؤتمر نت - بهذا السعر الجديد.. استئناف البيع المباشر للغاز المنزلي في صنعاء

بهذا السعر الجديد.. استئناف البيع المباشر للغاز المنزلي بصنعاء

المؤتمرنت -
بهذا السعر الجديد.. استئناف البيع المباشر للغاز المنزلي بصنعاء
استأنفت الشركة اليمنية للغاز اليوم البيع المباشر لمادة الغاز المنزلي عبر المحطات المتنقلة ” الببتيلات” في مديريتي الوحدة ومعين بأمانة العاصمة.

وخلال التدشين أوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن استئناف البيع المباشر للغاز المنزلي بواسطة المحطات المتنقلة بسعر 4800 ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتر، يأتي في ظل الكميات المتوفرة من الغاز لدى الشركة وحرصها على توفير هذه المادة للمواطنين.

وأشار إلى أن مادة الغاز التي يتم إيصالها إلى أمانة العاصمة والمحافظات تشمل الغاز التجاري الذي يتم توزيعه عبر عقال الحارات والمندوبين بسعر 5900 ريال للأسطوانة الواحدة، إضافة إلى البيع المباشر للغاز بالببتيلات.. مبينا أن الغاز المستورد والمخصص لكبار المستهلكين “قطاع السيارات والمصانع ومزارع الدواجن” سيتم بيعه بسعر 7600 ريال.

وأفاد ناطق الشركة بأن بورصة الغاز العالمية كانت مرتفعة في السابق حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المستورد إلى 8986 ريالا، قبل أن تنخفض البورصة عالميا.. موضحا أنه سيتم توزيع الكميات من الغاز المستورد المخفض إضافة إلى الكميات التي تقوم الشركة بتوزيعها.

وأكد أن برامج التموين بمادة الغاز التي تقوم الشركة بتنفيذها تشمل مختلف مديريات أمانة العاصمة عبر نظام الوكلاء والمندوبين وعقال الحارات والبيع المباشر للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير الغاز المنزلي الذي يرتبط بحياة المواطن.

من جانبه أكد نائب مدير إدارة المتابعة التموينية بالشركة رضوان عبيد، حرص الشركة على استقرار الوضع التمويني للغاز من خلال توفيره وتوزيعه للمواطنين عبر المحطات المتنقلة.

وبين أن هذه الطريقة تأتي إلى جانب البرامج الأخرى التي تتبعها الشركة في آلية التوزيع عبر عقال الحارات والمندوبين والتوزيع عبر طرمبات السيارات والتوزيع للمطاعم والمصانع ومزارع الدواجن.








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