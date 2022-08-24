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المؤتمر نت - المؤتمر كان ومازال منفتحا على التحالفات والشراكة مع القوى الوطنية، وكان خلال وجوده على رأس السلطة

الأمين العام: الشعب اليمني أصبح قريبا من الانتصار على تحالف العدوان

المؤتمرنت -
الأمين العام: الشعب اليمني أصبح قريبا من الانتصار على تحالف العدوان
أكد الأمين العام المؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن أن المؤتمر تنظيم سياسي نشأ في الأرض اليمنية، وليس له أي ارتباط بالخارج، وتأسس بناء على العقيدة الإسلامية والإجماع الوطني، وساهمت في تأسيسه وفي صياغة دليله النظري كل الأطياف السياسية الموجودة على الساحة اليمنية.

وأشار الأمين العام - في لقاء مع قناة اليمن اليوم بمناسبة الذكرى الأربعين للتأسيس - إلى أن المؤتمر كان ومازال منفتحا على التحالفات والشراكة مع القوى الوطنية، وكان خلال وجوده على رأس السلطة يتيح للآخرين المشاركة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

وقال إن ذكرى التأسيس فرصة لمراجعة مسيرة المؤتمر خلال 40 عاما، ومعرفة الصواب من الخطأ،
وأضاف أن أهم إنجازات المؤتمر كان تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، ثم الدفاع عن هذا المنجز عام 1994.
وبشأن من يدعون الانتماء للمؤتمر في الخارج، قال إن المؤتمر تخلص منهم لأنهم فرطوا في المؤتمر وفي الوطن، ولن تقبلهم القيادة ولا الجماهير، ومن حق قيادة المؤتمر اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يسعى لتفكيك المؤتمر أو يتحول إلى أداة لاستهدافه.

وأكد أن العدوان يشكل مليشيات مؤلفة من قبائل وعناصر متطرفة هي خليط من السلفيين والقاعدة، لتنفيذ أجندة عدوانية في المحافظات الشرقية والجنوبية، وأشار إلى أن ما حدث في محافظة شبوة هو تمكين للعناصر الانفصالية.
وأوضح الأمين العام أن الشعب اليمني أصبح قريبا من الانتصار على تحالف العدوان، وهو نصر يجب أن يكون ضامنا لوحدة واستقلال وسيادة اليمن، من دون أي تفريط.








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