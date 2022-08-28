المؤتمرنت -

الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ على مسعود

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ علي صالح مسعود، القيادي المؤتمري بالدائرة 12 مديرية معين آمانة العاصمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ منير علي صالح مسعود واخوانه وكافة آل مسعود، عبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - عزّ وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

" إنا لله وإنا اليه راجعون"

