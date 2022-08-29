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أخبار
المؤتمر نت - مرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين بتعز

مرتزقة العدوان يستهدفون بالقذائف منازل المواطنين بتعز

المؤتمرنت -
مرتزقة العدوان يستهدفون بالقذائف منازل المواطنين بتعز
استهدف مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، بقذيفة مدفعية منزل أحد المواطنين بمديرية صالة في محافظة تعز ضمن الخروقات المستمرة للهدنة المعلنة.

وأوضح مصدر محلي أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذيفة مدفعية منزل المواطن أحمد الجعشني في حي الجملة، ما أدى إلى وقوع أضرار بليغة في المنزل، وإثارة الرعب في نفوس ساكنيه وأهالي الحي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاستهداف الثالث لمنزل الجعشني من قبل المرتزقة.

فيما أكد مسؤول البحث الجنائي بالمديرية النقيب عبدالكريم الخطابي، تعمد مرتزقة العدوان خرق الهدنة المعلنة واستهداف الحي بصورة مستمرة وممنهجة.

واستنكر التواطؤ الأممي والدولي، مع مرتزقة العدوان إزاء هذه الجرائم، واستمرارهم في المتاجرة بمعاناة أبناء تعز.








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