الخميس, 01-سبتمبر-2022 الساعة: 12:24 ص - آخر تحديث: 12:23 ص (23: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

المؤتمرنت -
142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أنه تسجيل خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس بمحافظة الحديدة، وخرق آخر بتجمعات عسكرية لآليات وعناصر من المرتزقة في منطقة الجربين في جبل حبشي بمحافظة تعز.

وأكد المصدر تسجيل 89 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 19 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة وفي رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في جبل العمدة بنجران وفي الصباية بوادي جارة بجيزان.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 29 ألفاً و12 خرقاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يهزم نيوكاسل في الوقت القاتل
قضايا وآراء: المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
علوم وتقنية: سبب غير متوقع لضعف السمع
قضايا وآراء: سلام ومحبة
عربي ودولي: موسكو تفرض عقوبات على 55 مسؤولاً كندياً
محافظات: صنعاء.. إتلاف 40 كرتون أدوية بيطرية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان
رياضة: ساوثهامبتون يسقط تشيلسي بثنائية
اقتصاد: أسعار الذهب تنخفض للشهر الخامس
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًَ
فنون ومنوعات: إيرادات فيلم الدعوة عامة تكسر حاجز المليون
أخبار: رواتب الموظفين لـ5 سنوات .. العدوان ينهب 130 مليون برميل نفط
رياضة: إنطلاق دوري يمن موبايل الداخلي
أخبار: تحذيرات من تدفق متوقع للسيول في الشعاب والوديان
رياضة: المبارزة غلا ممدوح تهدي فضية جديدة لليمن
عربي ودولي: الرئيس العراقي يدعو لإنتخابات مُبكرة
أخبار: سفينة تصل شبوة لنهب مليون برميل من النفط اليمني
رياضة: ميلان يتعادل مع ساسولو ويهدر نقطتين
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة غاز تحمل 9332 طناً
عربي ودولي: موجة الجفاف تحرق حدائق أوروبا
فنون ومنوعات: دفاعاً عن شبله.. أسد يقتل رجلاً ويلتهمه
علوم وتقنية: شرب الشاي يطيل العمر.. كيف؟
رياضة: غريزمان يقود أتلتيكو للفوز على فالنسيا
أخبار: رصد 172 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
أخبار: الخطري والأشموري تطمئنان على صحة القيادية فوزية غامس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022