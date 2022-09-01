المؤتمرنت -

الليلة.. ناشئو اليمن في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين أمام السودان

يتطلع المنتخب الوطني للناشئين، لانتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي لكأس العرب، عندما يواجه مساء اليوم الخميس نظيره السوداني في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.



وقال مدرب المنتخب محمد البعداني في مؤتمر صحفي: "الدور ربع النهائي يختلف تماماً عن نظام المجموعات، هي مباريات كؤوس تسفر عن خروج المغلوب، سنخوض مباراة أمام منتخب قوي يمتلك مفاتيح لعب كثيرة، شاهدت المنتخب السوداني أمام الجزائر وفلسطين وهو يمتلك لاعبين رائعين".



وكان أحمر اليمن تأهل لربع النهائي بعدما جمع في رصيده 5 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، في حين بلغ المنتخب السوداني ذات الدور بحلوله في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى.



ويطمح نجوم اليمن لمواصلة المشوار والظهور المشرف في البطولة رغم شراسة المنافسة على خطف البطولة التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية، والعين على هزيمة السودان الذي سيكون حاضراً وبقوة لمزاحمة اليمن ورسم معالم التحدي لأسبقية بلوغ المربع.



وجاء وصول الأحمر الصغير لربع النهائي، باعتلائه صدارة المجموعة الثانية بـ5 نقاط جناها من عمان بثلايثة نظيفة، وتعادلين إبجابيين بهدف لمثله أمام تونس الوصيف وليبيا الثالث، في حين تأهلت السودان لحساب المجموعة الأولى بعدما انتزع المركز الثاني بجمعه 6 نقاط حصدها بفوزه على الإمارات بثنائية نظيفة وتغلب على فلسطين بثلاثية وخسارة من البلد المستضيف الجزائر 0-2.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء.