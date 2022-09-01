المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز 4 سفن مشتقات نفطية جديدة

أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز 4 سفن مشتقات نفطية في خرق جديد للهدنة المؤقتة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز سفينتي ديزل وسفينتي بنزين ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى تسع سفن وقود.



وأكد أن جميع السفن المحتجزة خضعت للتفتيش وحصلت على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وبين الناطق الرسمي للشركة، أنه مُنذ التمديد الأخير للهدنة وحتى الآن لم يُسمح بدخول أي سفينة وقود إلى ميناء الحديدة، لافتاً إلى عدم وجود أي تحرك إيجابي من المبعوث الأممي بشأن تلك الخروقات.. مبين



وحمّل قوى العدوان والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الأممي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القادمة.