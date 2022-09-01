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أخبار
المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، خلال شهر محرم الماضي 193 مخالفة تموينية في إطار عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق بمركز ومديريات المحافظة لحماية المستهلك

ضبط 193 مخالفة تجارية في صنعاء خلال شهر

المؤتمرنت -
ضبط 193 مخالفة تجارية في صنعاء خلال شهر
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، خلال شهر محرم الماضي 193 مخالفة تموينية في إطار عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق بمركز ومديريات المحافظة لحماية المستهلك.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن المخالفات توزعت على 14 مخالفة نقص أوزان وعدم وجود ميزان وعدم البيع بالميزان، و51 مخالفة عدم اشهار القائمة السعرية، و58 رفع أسعار، وثلاث مخالفات بيع بدون فواتير.

كما شملت المخالفات 18 مخالفة سلع تالفه ومنتهية، و11 رفض تفتيش، ومخالفة واحدة سوء تخزين، وخمس مخالفات اشتراطات صحية وفنية، وتسع مخالفات عدم وجود سجل تجاري، وخمس مخالفات أخرى.

وحسب التقرير، تم ضبط 41 في سنحان و12 في همدان وتسع في بني مطر و32 في بني حشيش وعشر في الحيمة الخارجية وخمس في جحانة و16 في مناخة وصعفان و68 مخالفة بمركز المحافظة.

وأفاد بأن مكتب الصناعة اتخذ اجراءات حيال بعض هذه المخالفات منها اغلاق ثمانية محال تجارية ومخابز وتوقيف ثلاثة مخالفين واشعار ستة محلات مخالفة بالإغلاق و148 مخالفا بالحضور، والبت في 56 مخالفة سابقة وعشر مخالفات حالية.

وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة فهد الغرباني، الحرص على تعزيز جهود الرقابة والتفتيش الميداني لمنع الغش ومصادرة المواد المنتهية وضبط المتلاعبين بالأسعار.








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