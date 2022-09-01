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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 170 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

رصد 170 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
رصد 170 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 170 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في خرقين بتحليق الطيران الحربي المعادي في أجواء محافظتي صعدة وعمران و41 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 4 خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في تبة سراج وتبة العفافيش بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وبين أن قوى العدوان ارتكبت 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في قرون البور بمديرية عبيدة في محافظة مأرب نتج عن ذلك استشهاد شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأكد المصدر تسجيل 95 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 25 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والطينة وميدي بمحافظة حجة، وفي رازح والمدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وفي العمود والصباية بوادي جارة وفي جبل تويلق وفي الكمب بجيزان.








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