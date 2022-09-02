المؤتمرنت -

منتخب الناشئين يتأهل للمربع الذهبي لكأس العرب

تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب، عقب فوزه على نظيره السوداني 1-صفر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية ضمن ربع النهائي.



وسجل للأحمر اليمني هدفه الأول في الدقيقة 25 من الشوط الأول من ضربة جزاء نفذها باتقان أنور حسين الطريقي.



وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين المنتخبين، وفشل المنتخب السوداني في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف نظيف.



وسيلاقي منتخبنا في نصف النهائي إما الفرعون المصري أو المغربي وغداً الجمعة سيتحدد الخصم المباشر لأسود اليمن.



وكان الأحمر الصغير قد تأهل لربع النهائي وأعتلى صدارة المجموعة الثانية بـ5 نقاط جناها من عمان بثلايثة نظيفة، وتعادلين إبجابيين بهدف لمثله أمام تونس الوصيف وليبيا الثالث.



