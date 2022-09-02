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أخبار
المؤتمر نت - كشف وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، عن تلقّي الهيئة منذ بداية الهدنة طلبات من شركات طيران عربية وأجنبية لاستئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي

جبل يدعو إلى تنفيذ بنود الهدنة وفتح مطار صنعاء

المؤتمرنت -
جبل يدعو إلى تنفيذ بنود الهدنة وفتح مطار صنعاء
كشف وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، عن تلقّي الهيئة منذ بداية الهدنة طلبات من شركات طيران عربية وأجنبية لاستئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي.. مشيرا إلى أنه، ونتيجة للحصار، تم إعاقة وصول تلك الشركات.

وقال جبل، إن أي تمديد جديد للهدنة لا بُد أن تكون من أولوياتها فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل لجميع الشركات الراغبة في الهبوط في المطار.

وأكد أن مطار صنعاء جاهز لاستقبال كافة رحلات شركات الطيران، وفقاً للمعايير المعمول بها في المطارات العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال وكيل هيئة الطيران المدني لوكالة سبأ: "نحتاج في الوقت الحالي إلى عشر رحلات في اليوم على الأقل، لتلبية جزء من احتياجات المواطنين".

وبيّن جبل أن ستة آلاف مسافر كانوا يغادرون ويصلون إلى المطار بشكل يومي، عبر أكثر من 30 رحلة يوميا كانت تنطلق من مطار صنعاء.. لافتا إلى أن 14 شركة طيران عربية وأجنبية كانت تهبط في مطار صنعاء قبل العدوان.

ودعا وكيل هيئة الطيران المدني، الأمم المتحدة إلى تنفيذ كل بنود الهدنة الإنسانية، وفتح مطار صنعاء بدون شرط أو قيد، كونه مطلبا قانونيا بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني عامة، والمرضى بشكل خاص.








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