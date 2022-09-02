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أخبار
المؤتمر نت - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد عبدالخالق العجري، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا

القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد حمران

المؤتمرنت -
القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد حمران
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد عبدالخالق العجري، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خاطفي وقتلة القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا.

وأوضح العميد العجري، في إتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية والأولى، أن عصابة إجرامية أقدمت على اختطاف القاضي حمران، تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ لتعقب تلك العصابة حتى تم إلقاء القبض عليهم.

وقال: "إن الجناة موجودون حالياً لدينا، والتحقيق جارٍ، وستظهر كافة الحقائق، وسيتم محاكمتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

وأضاف: "بالنسبة لهذه القضية وغيرها من القضايا يتحرّك رجال الأمن بكل يقظة لملاحقة أي مجرم، وإخماد أي عملية إجرامية، ووأدها في مهدها".

وأشار إلى أن "العدوان يسيّس القضايا، ويحاول الاصطياد في الماء العكر، خاصة عندما يصادف أن يكون المجني عليه في السلطة إما قاضيا أو عسكريا أو جنديا إلى آخر ذلك، رغم أن كل صاحب مسؤولية هو جزء من المجتمع".

كما أكد ناطق وزارة الداخلية جهوزية رجال الأمن للتصدّي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.. مبيناً أن "العدو يشهد قبل الصديق بما تنعم به العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة من أمن واستقراره، بفضل الله ويقظة الأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن قوى العدوان تحاول استغلال أي اختراقات أمنية، للتقليل من قدرة ويقظة رجال الأمن.. مخاطباً الجميع بالقول: "لا تستعجلوا، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التريث، ولا يكون هناك عجلة حتى يأتي الخبر من مصدره، ليتم التعليق عليه والتعاطي معه".








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