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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 143 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

143 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
143 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 143 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في ستة خروقات بتحليق الطيران الحربي المعادي في مناطق متفرقة بنجران، و32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في ميسرة البرح بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل اثنين خروق باستحداث تحصينات للمرتزقة في العنيين بمحافظة تعز وفي جنوب شرق هناجر الحيمة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 74 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 28 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف باتجاه منازل المواطنين في قرية الكدف في بني حس وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان في حيران وغرب حرض بمحافظة حجة، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وفي شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف منازل المواطنين في عصيفرة وفي مواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز، وفي البقاع بنجران وفي الصباية والعمود بوادي جارة بجيزان وفي العقيلات والتبة السوداء والمحجر بعسير.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 29 ألفاً و325 خرقاً.








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