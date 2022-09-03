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الامين العام المساعد يزور الدكتور الاصبحي ويطمئن على صحته

قام الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب ومعه رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر طارق الشامي بزيارة الدكتور أحمد الاصبحي الأمين العام المساعد الأسبق للمؤتمر و الذي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى .



وخلال الزيارة اطمأن الشيخ جابر غالب على صحة الدكتور الاصبحي ناقلا إليه تحيات رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل .



من جانبه عبر الدكتور الاصبحي عن شكره وتقديره لكل قيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية .