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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى الحيطة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بالطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة الأمطار والضباب والسحب

الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية وسقوط الأمطار

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية وسقوط الأمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى الحيطة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بالطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة الأمطار والضباب والسحب المنخفضة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، عمران، المحويت وحجة، وغرب محافظتي ذمار وصنعاء وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، شبوة، وجنوب غرب حضرموت.

وأشار المركز إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 20-40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

ونبه كذلك المواطنين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز ـ الحوبان : 9 ملم، تعز ـ المطار: 5، إب: 3 ، المحويت : 0.9 ، ريمة : 0.9 ملم، كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد.








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