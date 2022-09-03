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أخبار
المؤتمر نت - كشفت وزارة الزراعة والري، أن إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الاماراتي، الذي لحق بالقطاع الزراعي، بلغ 111 مليار و279 مليون و271 ألف دولار

111 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان

المؤتمرنت -
111 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان
كشفت وزارة الزراعة والري، أن إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الاماراتي، الذي لحق بالقطاع الزراعي، بلغ 111 مليار و279 مليون و271 ألف دولار.

وأشار وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم بصنعاء حول أضرار وخسائر القطاع الزراعي جراء العدوان، إلى أن الخسائر والأضرار المباشرة منذ بداية العدوان بلغت 7 مليارات و477 مليون و507 آلاف دولار.

وذكر وزير الزراعة، أن كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة في القطاع الزراعي تجاوزت 103 مليارات و801 مليون و764 ألف دولار.

وأوضح أن الأضرار المباشرة تمثلت في مبان ومنشآت الجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والأسواق الزراعية ومراكز الصادرات والمستودعات والمخازن.

ولفت إلى أن الأضرار المباشرة شملت استهداف أنابيب نقل المياه والمحميات والمشاتل الانتاجية والثروة الحيوانية ومناحل العسل وقطاع الدواجن.

وأشار إلى أن الأضرار غير المباشرة تمثلت في استهداف الإنتاج الزراعي النباتي والمشاتل الانتاجية والأسواق الزراعية ومراكز التصدير والمحلات التجارية والتبادل السلعي والناتج المحلي والموارد الطبيعية والإنتاجية.








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