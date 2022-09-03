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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت شركة النفط اليمنية، اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من صباح يوم غد الأحد، للحد من الأزمة التموينية نظراً لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز 9 سفن نفطية

شركة النفط تعلن العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة

المؤتمرنت -
شركة النفط تعلن العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة
أعلنت شركة النفط اليمنية، اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من صباح يوم غد الأحد، للحد من الأزمة التموينية نظراً لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز 9 سفن نفطية.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أنه نتيجة لاستمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في انتهاك الهدنة المؤقتة من خلال استمرار القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى 9 سفن فإن ذلك تسبب في أزمة تموينية في المشتقات النفطية.

وأفاد بأن الشركة وحرصا منها على إيصال المادة لكل المواطنين وإدارة المخزون المتبقي لجأت للعمل بخطة الطوارئ بدءا من يوم غد الأحد.. مشيرا إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة.

وجدد الناطق الرسمي للشركة، تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على استمرار الحصار المشدًد على سفن الوقود.








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