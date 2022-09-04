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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على 10 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على 10 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحياناً على المرتفعات الغربية لمحافظات حجة، عمران، ريمة، المحويت، تعز، إب، لحج والضالع، وأجزاء متفرقة من غرب محافظات صعدة، صنعاء و ذمار.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز ولحج.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 40 عقدة .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وضربات البرق ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة .

كما نبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

وحسب وكالة الانباءاليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب : 24.0 ملم، الحديدة - الكدن : 9.4، تعز : 3.0، المهرة صرفيت : 0.3، كما هطلت أمطار بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.








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