المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة القيادي المجيدي هاتفياً

أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالقيادي وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الأستاذ أحمد عبدالله المجيدي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية كُللت بالنجاح في العاصمة الأردنية عمّان.



وخلال الاتصال نقل الأمين العام إلى المجيدي تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس وكافة قيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.



من جانبه عبر الأستاذ أحمد المجيدي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية، مشيراً إلى أنها في تحسن مستمر بعد إجراء العملية ولله الحمد.