المؤتمرنت -

العدوان يواصل القرصنة ويحتجز سفينة ديزل جديدة

قالت شركة النفط اليمنية اليوم إن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 10 سفن.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا بالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة ويحتجزون سفينة الديزل " برنسيس حليمة" ويجبرونها بعد التفتيش ومنحها تصريح دخول بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز أمام سواحل جيزان.



وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة حاليا ارتفع إلى عشر سفن .. مبيناً أن استمرار احتجازها يتسبب في غرامات تأخير على تلك السفن "ديمرج"، يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم.



وحمل المتوكل قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.