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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد العاضي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد العاضي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور /محمد يحي حسين العاضي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس الشورى، واحد الألف شخصية مؤسسين للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية في المجالات الاقتصادية والادارية كواحد من ابرز الشخصيات الإقتصادية، ومواقفه الوطنية الثابتة دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة، واسهاماته المجتمعية والخيرية وحضوره السياسي الفاعل.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد /خالد يحي العاضي وكافة آل العاضي بمـديـريـة شبام كوكبان محافظة المحويت، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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