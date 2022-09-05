المؤتمرنت -

150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد 4 خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شمال حيس بمحافظة الحديدة، وخرق بتجمعات عسكرية لعدد من آليات وأفراد من مرتزقة العدوان في العنين بجبل حبشي في محافظة تعز.



وبين أنه تم تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على معسكر اللواء 31 حماة إب، نتج عنه استشهاد المساعد نعمان ناصر الرصاص وإصابة العقيد صلاح يحيى مطهر رئيس عمليات اللواء والجندي عبده علي العزي الجرعي وعبدالله علي عبدالله جميل ومحمد أحمد مسعد السلطان وإعطاب أحد الأطقم.



وأكد المصدر تسجيل 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر برصد 33 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الطينة وغرب حرض والمزرق وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الصبة بالملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في جنوب وشمال حيس بمحافظة الحديدة وفي الصلو بمحافظة تعز وفي جبل العمدة بنجران وباتجاه الصيابة بوادي جارة في جيزان.