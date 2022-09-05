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أخبار
المؤتمر نت -

وفاة عريس وشقيقه قبل الزفاف بساعات

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
وفاة عريس وشقيقه قبل الزفاف بساعات
توفيا عصر اليوم الشاب مهيب محمد علي الجبوبي وأخيه شعيب بحادث مروري مؤسف بمدينة ذمار (وسط اليمن) .
وتوفيا الشاب مهيب وأخيه الأول يستعد لزفافه بعد 48 ساعة فقط، بعد ان استكمل كافة تجهيزات وحجوزات الزفاف، إلا أن قدر الله سبق الحدث الفرائحي الذي تحول الى مأساة كبيرة هزت عواطف ومشاعر أهله وأصدقائه ومحبيه وكل من تابع خبر الحادث، الذي وقع في بالقرب من مدينة ذمار، توفي العريس مهيب حينها فيما لحق به أخيه بعد ساعات قليلة في المستشفى.

الشاب مهيب الجبوبي من أبناء محافظة إب مديرية القفر ، كان قد استكمل دراسته الجامعية في مجال الهندسة، ثم انتقل الى خطوة الاستقرار والزواج إلا أن أقدار الله شاءت دون ذلك.








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