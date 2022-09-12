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أخبار
المؤتمر نت - موافاة الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات والمصالح الحكوميـة

التزام حكومي بتنفيذ 5 توصيات برلمانية ( تفاصيل)

المؤتمرنت -
التزام حكومي بتنفيذ 5 توصيات برلمانية ( تفاصيل)
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط المعهد الدبلوماسي، ونتائج زيارتها الميدانية للمعهد.

جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وبعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلًا بوزير الخارجية المهندس هشام شرف بتنفيذ التوصيات التالية:

1- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإعادة صرف الموازنة الخاصة بالمعهد الدبلوماسي تدريجيا ليتسنى القيام بدوره التدريسي والتأهيلي لكافة كادر وزارة الخارجية والوزارات ذات الصلة.

2-على الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية إلزام إدارة المعهد الدبلوماسي بتحديـد شـروط الإلتحاق به بشـكل عام والشروط الخاصة ببعض التخصصات النوعية لضبط عمليـة الالتحاق بـالمعهد وفق آلية محددة تتواءم مع نوع كل دورة تدريبية.

۳- على الحكومـة الإسراع باستكمال إجراءات إصدار اللائحتين التنظيمية والمالية بالمعهد الدبلوماسي.

٤- أهميـة موافاة الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات والمصالح الحكوميـة بنسـخ مـن البحـوث والدراسـات التي يقوم بها المعهد الدبلوماسي للاستفادة منها.

5- علـى الحكومـة إلزام وزارة التعليـم الفني والتـدريب المهني بإعادة الدعم للمعهد الدبلوماسي من قبل صندوق تنمية المهارات.

إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير لجنة النقل والاتصالات، حول مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية، وأرجأ استكمال مناقشة بقية التقرير إلى جلسة مقبلة.

هذا وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة عميد المعهد الدبلوماسي الدكتور أحمد العماد، وعدد من المختصين في الجهات العلاقة.
(سبأ)








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