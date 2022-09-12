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المؤتمر نت - دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم المرحلة الثالثة من برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأسطوانات جديدة للمواطنين، عبر محطات التعبئة المركزية بأمانة العاصمة والمحافظات

تدشين المرحلة الثالثة لاستبدال اسطوانات الغاز التالفة

المؤتمرنت -
تدشين المرحلة الثالثة لاستبدال اسطوانات الغاز التالفة
دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم المرحلة الثالثة من برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأسطوانات جديدة للمواطنين، عبر محطات التعبئة المركزية بأمانة العاصمة والمحافظات.

وفي التدشين أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أن استبدال الأسطوانات التالفة يأتي ضمن برنامج الوزارة وشركة الغاز.

وبين أن استراتيجية الوزارة في هذا الخصوص تتضمن استبدال الأسطوانات التالفة بما يسهم في تجنيب المواطنين مخاطرها.

وأشار إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج الشركة تشمل استبدال 12 ألفا و500 أسطوانة غاز تالفة منها 7 آلاف و400 أسطوانة في أمانة العاصمة، بينما تتوزع بقية الكمية على المحافظات الأخرى.

وأشاد وزير النفط بدور الشركة اليمنية للغاز وكوادرها الفنية في استمرار أنشطة استبدال الأسطوانات التالفة منذ العام 2016م رغم الإمكانيات المحدودة.. مبيناً أن مخصصات الصيانة ما تزال متراكمة لدى شركة الغاز في صافر.

من جانبه أشار نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي إلى أن برنامج الشركة يتضمن استبدال أسطوانات الغاز التالفة وبشكل مباشر للمواطنين.

وأكد حرص الشركة على توسيع برنامجها في أعمال الصيانة والاستبدال للاسطوانات التالفة في المرحلة القادمة، بما تقضيه المصلحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر وأضرار الأسطوانات التالفة.

فيما أشار الناطق الرسمي للشركة علي معصار ومدير الدائرة التجارية محمد العبيدي إلى أن عملية استبدال الأسطوانات التالفة تخضع لعدة معايير منها أن تكون الأسطوانة منزوعة الطوق أو القاعدة أو هناك خلل في الصمام أو تسريب.

وأوضحا أن الشركة تسعى لعمل حلول ومعالجات لصيانة الأسطوانات التالفة والاستمرار في استبدال الأسطوانات التالفة.

ودعا معصار والعبيدي المواطنين ممن لديهم أسطوانات تالفة إلى تسليمها لعقال الحارات في الأحياء ليتم استبدالها بحسب الآلية المقرة، والاتصال على رقم الشكاوى 8000076 إذا لم يتم استلام أسطواناتهم.








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