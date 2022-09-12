المؤتمرنت -

في خرق خطير.. تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

أفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن ‏تحالف العدوان احتجز سفينة بنزين جديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وبشراكة مع الأمم المتحدة يواصل خرق الهدنة المؤقتة ويحتجز سفينة البنزين “ردروبي” ما يرفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين.



واستنكر إصرار تحالف العدوان وإمعانه على اتباع سياسة الحصار والتجويع بحق الشعب اليمني وعرقلة وصول سفن المشتقات النفطية.



واعتبر منع دخول سفن الوقود والقرصنة عليها، جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد المتوكل، على أهمية الالتزام ببنود الهدنة المؤقتة والعمل على إنهاء العراقيل التي يحاول تحالف العدوان الالتفاف عليها والتنصل عن تنفيذ بنودها باستمراره في احتجاز سفن الوقود.



ودعا ناطق شركة النفط إلى عدم استخدام سفن المشتقات النفطية كسلاح ووسيلة من وسائل العقوبات الجماعية ضد الشعب اليمني.. مطالباً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وإلزام تحالف العدوان بالتقيد ببنود الهدنة والامتثال للقوانين والاتفاقيات التي تجرم احتجاز سفن الوقود والقرصنة عليها.

