الإثنين, 12-سبتمبر-2022 الساعة: 09:45 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - أفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن ‏تحالف العدوان احتجز سفينة بنزين جديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة

في خرق خطير.. تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

المؤتمرنت -
في خرق خطير.. تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة
أفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن ‏تحالف العدوان احتجز سفينة بنزين جديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وبشراكة مع الأمم المتحدة يواصل خرق الهدنة المؤقتة ويحتجز سفينة البنزين “ردروبي” ما يرفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين.

واستنكر إصرار تحالف العدوان وإمعانه على اتباع سياسة الحصار والتجويع بحق الشعب اليمني وعرقلة وصول سفن المشتقات النفطية.

واعتبر منع دخول سفن الوقود والقرصنة عليها، جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد المتوكل، على أهمية الالتزام ببنود الهدنة المؤقتة والعمل على إنهاء العراقيل التي يحاول تحالف العدوان الالتفاف عليها والتنصل عن تنفيذ بنودها باستمراره في احتجاز سفن الوقود.

ودعا ناطق شركة النفط إلى عدم استخدام سفن المشتقات النفطية كسلاح ووسيلة من وسائل العقوبات الجماعية ضد الشعب اليمني.. مطالباً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وإلزام تحالف العدوان بالتقيد ببنود الهدنة والامتثال للقوانين والاتفاقيات التي تجرم احتجاز سفن الوقود والقرصنة عليها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إب.. تدشين حملة للنظافة في المخادر
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا دون الـ2000 دولار
علوم وتقنية: 5 أطعمة تساعد في محاربة الاكتئاب
فنون ومنوعات: تفاصيل غرق نبيلة عبيد فى فيلم (الغرقانة)
عربي ودولي: إرتفاع قتلى زلزال الصين إلى 93 شخصاً
أخبار: امطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات يمنية
رياضة: عقوبات على منتخبي المغرب والجزائر
عربي ودولي: لافروف: روسيا لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا
أخبار: صُنعت في 3 دول.. إتلاف مواد غذائية فاسدة
مجتمع مدني: ما علاقة مرض السكري بالاكتئاب؟
مجتمع مدني: ابتعد عنها.. 6 أطعمة تؤذي صحة قلبك
رياضة: ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني
أخبار: 188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
أخبار: توصيات برلمانية بضبط تسعيرة مياه الشرب واعادة النظر في سعر الكهرباء
عربي ودولي: تونس ..غرق 11 مهاجرا غير شرعى
فنون ومنوعات: الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شيماء جمال
مجتمع مدني: 5 فئات الأكثر تضررا من التغيرات المناخية
أخبار: شركة النفط تجدد المطالبة بمنع القرصنة على الوقود
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ييكر أبو راس
أخبار: توقعات بهطول امطار رعدية على 7 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين عبدالوهاب
رياضة: برشلونة يتصدر الليغا مؤقتاً برباعية في قادش
علوم وتقنية: عادات شائعة تسبب "كارثة صحية"
علوم وتقنية: علامات على أظافرك تكشف إصابتك بالسكري
رياضة: نابولي يقتنص صدارة الدوري الإيطالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022