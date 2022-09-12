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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 154 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

154 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعة

المؤتمرنت -
154 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 154 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في ميسرة البرح بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بتسجيل 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المثلث بالفاخر في محافظة الضالع، وفي شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وعلى مواقع الجيش واللجان في تبة المقدمة بمنطقة غباري بالكدحة في محافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 4 خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في جنوب حيران بمحافظة حجة، وفي خلف الجبلين بمنطقة بغير بالحد يافع في محافظة البيضاء، وكذا في غرب مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 78 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 27 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والمزرق وحيران وميدي والطينة بمحافظة حجة، وكذا في الشبكة بالمدافن وباتجاه الوادي والمرباش والمصينعة برازح وأيضاً باتجاه جبل كاظم بالملاحيظ في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال شرق حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي باب غلق بمحافظة الضالع، واستهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العمود والصيابة بوادي جارة وفي جبل قمبور بجيزان، وباتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة وجبل العمدة بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 31 ألفاً و141 خرقاً.








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