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المؤتمر نت - اطلعت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح اليوم، على سير العمل في صندوق رعاية وتأهيل المعاقي

لجنة برلمانية تطلع على أوضاع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

المؤتمرنت -
لجنة برلمانية تطلع على أوضاع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
اطلعت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح اليوم، على سير العمل في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

واستمعت اللجنة خلال لقائها بالمدير التنفيذي للصندوق علي مغلي ونائبه عثمان الصلوي، ورئيس اتحاد المعاقين عبدالله بنيان، إلى إيضاح حول الخدمات التي يقدمها الصندوق وأهمية مساندة مجلس النواب للصندوق والمعاقين من خلال تعديل القوانين لتلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار مغلي إلى أهمية زيارة اللجنة البرلمانية للاطلاع على أوضاع الصندوق والصعوبات التي يواجهها، خصوصا مع تزايد عدد المعاقين جراء العدوان، وكذا ارتفاع قيمة الأجهزة التعويضية والمعينة وتكاليف الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وخلال الزيارة التي حضرها عضوا لجنة القوى العاملة بالمجلس عبده العدلة، ويحيى القاضي وسكرتير اللجنة مطهر الخاوي، أوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب عن خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد صلاح أن مجلس النواب يولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما خاصا من خلال ما تم إنجازه من تشريعات وقوانين أهمها قانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وتحديد مهامه ومصادر تمويله.

وأشار إلى أن صندوق المعاقين يعد تجربة متميزة تجسد الاهتمام بهذه الشريحة ورعايتها وتقديم الدعم اللازم لها.. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود من قبل الصندوق للتغلب على المعوقات التي فرضها العدوان والحصار، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم مناقشة الصعوبات التي تواجه الصندوق خلال جلسات مجلس النواب القادمة، ورفع تقرير عن زيارة اللجنة لهذا المرفق الحيوي والذي يجب على الجهات المعنية مساندة جهوده تجاه شريحة ذوي الإعاقة.

وأشاد عزام صلاح بما يقدمه الصندوق من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وما أنجزته الإدارة الحالية من لوائح وأنظمة تعزز من قدرات الصندوق في تجويد خدماته في المستقبل.








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