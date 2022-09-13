المؤتمرنت -

قياس كمية الامطار في 4 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة.



وقد تشمل الأمطار الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة ومناطق متفرقة من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الجبلية المحاذية لها.



وأشار إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين (20 - 35) عقدة.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية والطينية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى ستة أمتار.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز-الحوبان : 26 ملم، إب : 15.3، المحويت : 0.6، المهرة-صرفيت : 0.4ملم.



وأفاد بأن أمطار متوسطة إلى غزيرة هطلت على المرتفعات والسواحل الجنوبية الغربية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

