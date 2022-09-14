المؤتمرنت -

العالم يقترب بقوة من القضاء على فيروس كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريوسوس، أن العالم أقرب منه في أي وقت مضى للقضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.



وأوضح غيبريوسوس خلال مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات أسبوعيا جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستوى له منذ مارس عام 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".



وقال مدير المنظمة للصحفيين: "لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".



وحث غيبريسوس العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء.



وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فان عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 آب/اغسطس الى 4 أيلول/سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 مليون إصابة جديدة. وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.



وعدد الإصابات بدون شك أعلى بكثير لا سيما لان الحالات الطفيفة لا يتم الاعلان عنها احيانا لكن أيضا لان العديد من الدول خففت من فحوصات الكشف.



وفي 4 أيلول/سبتمبر، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.



وكانت المنظمة قد أعلنت، قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء، تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".