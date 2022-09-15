المؤتمرنت -

توقعات بأمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات

توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .. محذرا في ذات الوقت من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.



وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها عواصف رعدية على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من المرتفعات الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، شبوة وحضرموت.



وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، في حين سيكون هبوب للرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 20 – 40 عقدة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب.



وأكد ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية .. محذراً من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.



وكان مركز الأرصاد سجل كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي:-



تعز- المعافر : 16.5 ، تعز- المطار : 09.3، تعز- الحوبان: 08.2، إب - السدة: 05.0، المحويت : 03.6 ,اب : 03.5، المهرة - صرفيت: 01.0.



كما هطلت يوم أمس أمطار كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.