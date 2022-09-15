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أخبار
المؤتمر نت - الأمانة: رفع ألفين و400 متر مكعب من المخلفات

الأمانة: رفع ألفين و400 متر مكعب من المخلفات

المؤتمرنت -
الأمانة: رفع ألفين و400 متر مكعب من المخلفات
رفع مكتب الأشغال بأمانة العاصمة، ألفان و419 متر مكعب من مخلفات البناء والأتربة من الشوارع الرئيسية ومداخل الأمانة، في إطار الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح مدير مكتب الأشغال بأمانة العاصمة المهندس عبدالسلام الجرادي أنه تم رفع تلك المخلفات خلال خمسة أيام من مختلف المديريات في إطار الحملة التي تنفذها إدارة المخلفات بالمكتب بمشاركة 20 معدة وآلية.

وأكد أن الحملة تستهدف إزالة مخلفات البناء والعشوائيات من مختلف شوارع وأحياء الأمانة، ومساندة جهود قيادة الأمانة لتحسين الخدمات والحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للعاصمة.

وأوضح أن قيادة أمانة العاصمة قد أعلنت عن تحديد مبلغ 50 ألف ريال مكافأة لأي مواطن أو من يقوم بالإبلاغ عن المخالفين الذين يقومون بنقل ورمي المخلفات في الأحياء والشوارع والأماكن العامة.

ودعا الجرادي، المواطنين وعقال الحارات والدوريات والنقاط الأمنية، إلى التعاون مع أمانة العاصمة ومكتب الأشغال في الإبلاغ عن المخالفين الذين يتسببون في تشويه المنظر الجمالي والبيئي للعاصمة، وستتخذ بحقهم إجراءات رادعة.

من جانبه أشار مدير المخلفات يحيى الهذيلي، أن الحملة تمكنت من رفع أكثر من 179 زفة من الشوارع والأحياء المستهدفة بمديريات السبعين والوحدة والتحرير وشعوب وبني الحارث بحسب برنامج العمل الميداني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد استمرار اعمال رفع المخلفات والمظاهر المشوهة في أمانة العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات قيادة الأمانة ومكتب الأشغال بما يسهم الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي بالأمانة، بما يليق بعظمة ومكانة المناسبة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.








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