المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي يحيي نوري بوفاة شقيقته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ يحيي علي نوري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس تحرير صحيفة الميثاق وأفراد اسرته وكافة آل نوري في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “