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المؤتمر نت - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن نحو 19 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا العام 2022م

19 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي

المؤتمرنت -
19 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن نحو 19 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا العام 2022م.

وأضافت في بيان لها على تويتر: "في اليمن يعيش معظم السكان على وجبة واحدة في اليوم".

وتابعت: "في العام الماضي، كان 53% يعانون من انعدام الأمن الغذائي، هذا العام ارتفع بزيادة 10% أي (63 في المئة) أو حوالي 19 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

في السياق، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 500 ألف طفل في اليمن يواجهون سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 60 ألف طفل يعانون من مضاعفات طبية وهم معرضون لخطر الموت نتيجة لذلك.

وأوضح المكتب في بيان له، أنه يدير عبر مكتب منظمة اليونسيف 19 مركزاً للتغذية العلاجية خاصاً بالأطفال، لكنها لم تحصل سوى على 26 في المائة من التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.

وذكر المكتب أن الحد الأدنى لسلة الغذاء انخفض بشكل طفيف بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وهو ما يثير القلق لأنه ظل أعلى بنسبة 77 في المئة عن المستوى في العام الماضي عندما كانت الأسر الضعيفة تواجه بالفعل صعوبات في توفير نظام غذائي مناسب.








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