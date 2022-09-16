المؤتمرنت -

فوز تاريخي.. شباب اليمن يضرب غوام بالعشرة

حقق المنتخب الوطني للشباب فوزاً ساحقاً وتاريخياً على نظيره الغوامي بعشرة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس آسيا 2023 تحت 20 عاماً.



وأنهى الأحمر اليمني الشاب شوط المباراة الأول، متقدماً بأربعة أهداف مقابل هدف لنظيره الغوامي.



وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.



وسيتلقي الأحمر الشاب في مباراته القادمة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الاحد القادم نظيره الياباني الذي يتصدر المجموعة بـ9 نقاط.



وكان منتخب اليمن تقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C) بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها شقيقه الفلسطيني بثمانية أهداف دون رد أمام المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.



وأصبح فارق الأهداف لصالح الأحمر اليمني الشاب الذي بات على مقربة من بلوغ نهائيات أمم آسيا المقرر لها في أوزبكستان عام 2023، بشرط عدم تعرضه لخسارة ثقيلة أمام اليابان في الجولة الرابعة يوم 18 سبتمبر الجاري، كما حدث مع فلسطين!.



وتعادلت اليمن في الجولة الأولى 2-2 أمام فلسطين، ثم انتصرت بصعوبة على لاوس 2-1، وفي حال التمكن من الفوز اليوم على غوام المتذيلة، سينفرد المنتخب اليمني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط.

