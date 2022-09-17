المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 183 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 64 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة.



وبين أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حيس بالحديدة.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات باستحداث تحصينات في شرق مزرعة مستور ومزرعة سراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي جنوب غرب قرية السرد في حيس بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر رصد 76 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر بتسجيل 32 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الكدحة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في حرض وبني حسن والمزرق والطينة بمحافظة حجة، ومواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي العمود بوادي جارة ومناطق متفرقة في نجران.