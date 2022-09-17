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المؤتمر نت - أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يرافقها الرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات

توقعات بهطول امطار متفرقة على 13 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار متفرقة على 13 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات، منبهاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يرافقها الرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، غرب صنعاء، غرب عمران، المحويت، حجة وصعدة وأجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين وشبوة.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، وأمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 20-40 عقدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان محذراً من الانهيارات الصخرية والطينية.
كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب، و مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.








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