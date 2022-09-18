المؤتمرنت -

حجة.. استبدال الف إسطوانة غاز منزلي تالفة

دشنت الشركة اليمنية للغاز منشأة حجة، اليوم، المرحلة الأولى من عملية استبدال اسطوانات الغاز التالفة للمواطنين بأسطوانات مصانة مجانا.



وفي التدشين، أوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز، علي معصار، أن المرحلة الاولى من استبدال اسطوانات الغاز التالفة تشمل الف اسطوانة مصانة، لافتا إلى أن عملية الاستبدال تأتي في إطار جهود الشركة لحل الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع بسبب الاسطوانات التالفة.



وأشار إلى أن الشركة قامت في المرحلة السابقة من العام 2021 - 2022 في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني باستبدال ما يقارب 40 الف اسطوانة.



وبيّن أن أعمال الصيانة تأتي رغم التحديات التي تواجه الشركة الغاز نتيجة توريد الإيرادات المخصصة لعملية الصيانة إلى البنك المركزي في مأرب الذي يستحوذ عليها ولم يقم بأي أعمال صيانة.



ونوه بجهود الشركة في قيامها حاليا بصناعة 25 الف اسطوانة جديد لتوزيعها في محافظات الجمهورية، لافتا إلى الجهود الحثيثة المبذولة من الشركة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية العليا وزارة الصناعة والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لتخفيف معاناة المواطنين.



من جانبه أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، محمود وهبان، أن عملية توزيع الاسطوانات الجديدة شملت مديريتي المدينة وبني قيس.



وثمن جهود شركاء الغاز والقائمين على الشركة في المحافظة والمبذولة في صيانة واستبدال الاسطوانات التالفة للحد الحوادث التي تتسبب بها والحفاظ على سلامة المواطنين.



بدوره أشار مندوب الشركة بالمحافظة، علي الراعي، إلى معايير استبدال الاسطوانات التالفة أو شبه التالفة والتي باتت تشكل خطرا على مستخدميها كمنزوعة القاعدة أو الغطاء أو الصمام.



وبيّن أن عملية الاستبدال تجرى وفق آلية يتم من خلالها استلام اسطوانات المواطنين التالفة في الأحياء عبر الوكلاء ومن ثم يتم استبدالها وتسليمها للمواطن يدا بيد وبدون أي مقابل.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر التدشين مدير مديرية المدينة، المهندس عصام الوزان، ومساعد مندوب الشركة بالمحافظة، مختار شعلل .

