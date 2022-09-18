الأحد, 18-سبتمبر-2022 الساعة: 09:47 م - آخر تحديث: 09:46 م (46: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت -

عائلة عادل إمام تكشف حقيقة إصابته بالزهايمر

المؤتمرنت -
عائلة عادل إمام تكشف حقيقة إصابته بالزهايمر
قررت عائلة الفنان المصري عادل إمام الرد على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتتحدث عن إصابته بمرض الزهايمر وهو الأمر الذي أصاب الجميع في عائلة الزعيم بغضب شديد.

وأبدى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام عن غضبه الشديد من كثرة الشائعات التي تنتشر حول الزعيم خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن عادل إمام بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية.

وشدد عصام إمام على أن الأخبار المنتشرة والتي تتحدث عن صحة عادل إمام غير حقيقية والجميع في عائلته يشعر بالغضب والحيرة من انتشارها بكثافة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عصام إمام على أن العائلة ستعلن أي شيء يخص الفنان عادل إمام ولن تنتظر الصحافة لكي تتحدث عنه وهو ما يعتبر رداً واضحاً من عائلة الزعيم على ما تحدث به الإعلامي محمد الباز والذي كشف أن مسيرة عادل إمام الفنية قد انتهت بسبب معاناته من بعض أعراض ألزهايمر.

الجدير بالذكر أن شقيق عادل إمام أكد منذ فترة أن الزعيم يحضر لعمل فني جديد وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان 2022.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" والذي شاركه في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري.

يذكر أن الفنان عادل إمام الشهير بلقب الزعيم ظهر خلال شهر أغسطس الماضي بعد فترة طويلة من الغياب عن الأنظار وهو الأمر الذي تسبب في انتشار العديد من الشائعات عن مرضه وأخرى تتحدث عن وفاته.

وفضل الزعيم عادل إمام الصمت بدلاً من الخروج والرد على الشائعات، فيما قام المقربون من الزعيم بنفي الأنباء التي تحدثت عن مرضه وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة للزعيم عادل إمام يظهر فيها بجوار شقيق الفنان هاني رمزي ويرتدي ملابس صيفية.

وظهر الزعيم عادل إمام في الصورة وهو مبتسم ويبدو عليه التمتع بصحة جيدة وذلك ينفي كل الشائعات التي انتشرت عنه خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام كان قد خرج في تصريحات غاضبة ليرد على كل من يردد الأكاذيب حول صحة الزعيم دون التأكد من المعلومات.

وقال عصام إمام في تصريحات سابقة إن الزعيم بصحة جيدة ولا يجب انسياق الناس خلف الشائعات دون التأكد من صحتها خاصة وأنها قد تؤثر بالسلب على نفسية الشخص وعائلته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: حجة.. استبدال الف إسطوانة غاز منزلي تالفة
فنون ومنوعات: انهيار فنان عربي كبير في تشييع جنازة زوجته
أخبار: شباب اليمن يخسر من اليابان في التصفيات الآسيوية
أخبار: قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية
رياضة: توتنهام يضرب بقوة ويقاسم سيتي الصدارة
رياضة: الدوري الإنجليزي: تعادل نيوكاسل وبورنموث
اقتصاد: الذهب يسجل خسائر أسبوعية
أخبار: إتلاف 25 ألف كرتون تفاح مستورد في نهم
مجتمع مدني: مدخنو السجائر الإلكترونية في خطر
أخبار: 161 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
رياضة: برشلونة يقتنص الصدارة بثلاثية في إلتشي
علوم وتقنية: قائمة بأفضل الأطعمة لمواجهة السكري
رياضة: دورتموند ينفرد بالصدارة.. وفرانكفورت يتألق
أخبار: ترتيبات لبدء صرف حوافز العاملين بالمدارس
أخبار: 324 شهيداً وجريحاً جراء الألغام ايام الهدنة
رياضة: سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية ويتصدر
أخبار: تسجيل 56 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
علوم وتقنية: ميزات هامة إضافية على تطبيق رسائل جوجل
فنون ومنوعات: ظهور سينمائي لـ(إسعاد يونس) بشخصيتها الحقيقية
عربي ودولي: اعتقال مهاجم نعش الملكة إليزابيث الثانية
أخبار: توقعات بهطول امطار متفرقة على 13 محافظة
رياضة: ‫أستون فيلا يهزم ‫ساوثهامبتون بشق الأنفس
فنون ومنوعات: ضربه وأجبره على تقبيل قدميه لهذا السبب
علوم وتقنية: ما أسباب الكوابيس الليلية؟
محافظات: إتلاف 190 طناً مواد غذائية منتهية بالأمانة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022