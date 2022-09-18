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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ

رئيس المؤتمر يواسي آل صلاح

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل صلاح
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / حمود عبدالوهاب عـبدالله صـلاح - عـضو اللجنة الدائمة الرئيسية - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالـدائـرة (113) مديرية الرضمـة محافظة اب وكافة آل صلاح ، وذلك بوفـاة نجـله عبـدالله.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “








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