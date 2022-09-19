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المؤتمر نت - تعز-المطار : 17.9 ملم، تعز-الحوبان : 15.1، إب : 2.0 ، إب-السدة : 1.5،

تحذيرات هامة لسائقي المركبات ومرتادي البحر

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة لسائقي المركبات ومرتادي البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار على عدد من المحافظات، واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى بسبب الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب كل من ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وجنوب غرب حضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ويُتوقع أن تكون الرياح نشطة إلى شديدة على أرخبيل سقطرى وأقصى سرعة لها 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، والمجازفة في عبور مجاري السيل.

كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تشكل السحب المنخفضة وتكون الضباب، ومرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز-المطار : 17.9 ملم، تعز-الحوبان : 15.1، إب : 2.0 ، إب-السدة : 1.5، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات.
(سبأ)








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