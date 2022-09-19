المؤتمرنت -

تقرير حقوقي يرصد خروقات العدوان لـ(160)يوماً هدنة مزعومة

كشف تقرير حقوقي تنفيذ تحالف العدوان السعودي عدد 278 غارة جوية، واكثر من الف عملية قصف مدفعي، وعدد 500 عملية تحليق استطلاعي في الاجواء اليمنية،وذلك خلال فترة 160 يوما من ايام الهدنة.





وكشف تقرير "الهدنة المزعومة .. الهدنة الإنسانية في اليمن وخروقاتها خلال 160 يوماً" في مؤتمر صحافي نظمه اليوم المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، تسجيل 14 الفاً و 421خرقاً عسكريا لقوى العدوان تسببت في سقوط 70 قتيلاً من المدنيين بينهم ثمانية من جنسيات أفريقية، وسبعة أطفال وامرأتين، بالإضافة إلى 95 جريحاً بينهم 34 طفلاً و 18 امرأة.



واوضح المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل الخاشب، إن تحالف العدوان سمح خلال فترة الهدنة وفترة تمديدها الثانية بدخول 43 سفينة مشتقات نفطية فقط من أصل 54 سفينة.

مشيرا إلى أن دول العدوان لم تلتزم بالسماح لدخول السفن إلى موانئ الحديدة وفقاً لبنود الهدنة، وعملت على عرقلتها وتأخيرها.



ولفت إلى أن عدد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بلغ 42 رحلة من أصل 48 رحلة مقررة خلال الفترة مع تأخير كثير من الرحلات وإلغاء الرحلات من وإلى مطار القاهرة.



من جانبه أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل أن إطلاق التقرير يأتي استشعاراً للمسؤولية في توضيح وإيصال الحقائق للرأي العام المحلي والدولي عن القضية اليمنية التي لم تعد الحرب المنسية كما كانت وإنما أصبحت من القضايا المهمة لمختلف دول العالم.



وفي المؤتمر الصحافي عبر رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ ـ رئيس التحرير، نصر الدين عامر، عن الأمل في تسليط كافة وسائل الإعلام الضوء على التقرير وإبراز أي عمل يُظهر خروقات العدوان في ظل الهدنة، داعيا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في الاهتمام والمساهمة برصد الخروقات ..





