المؤتمرنت -

محكمة أمريكية تمنع شركات التكنولوجيا من رقابة المستخدمين

أيدت محكمة استئناف أمريكية قانونًا في تكساس يمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة من فرض الرقابة على المستخدمين بناءً على وجهة نظرهم، يقال إن هذا يمثل نكسة لمجموعات صناعة التكنولوجيا التي تقول إن الإجراء سيحول المنصات إلى معاقل للمحتوى الخطير، وفقاً لموقع gadgets360.



يُقال أن هذا يمثل نكسة لمجموعات صناعة التكنولوجيا التي تجادل بأن الإجراء سيحول المنصات إلى معاقل للمحتوى الخطير، وفقًا لتقرير حديثة لرويترز، أيدت محكمة استئناف أمريكية قبل يوم واحد قانون في تكساس يمنع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى من فرض الرقابة أو حظر المستخدمين على أساس وجهة النظر.

