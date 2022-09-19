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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل

الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ البخيتي

المؤتمرنت -
الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ البخيتي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل/ احمد عتيق احمد عبدالله البخيتي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /علي احمد عتيق البخيتي، واخوانه، وكافة ال البخيتي في سَبلة بني بخيت مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - عزّ وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
" إنا لله وإنا اليه راجعون"








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