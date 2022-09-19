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المؤتمر نت - يعد الشاي المشروب المفضل لدى الكثيرين، خاصة في الوطن العربي، لما له من نكهة مميزة، إلا أن الأهم من ذلك، أن له العديد من الفوائد الصحية، التي كشفها بحث جديد

هذا ما يفعله شرب 4 أكواب من الشاي يومياً

المؤتمرنت -
هذا ما يفعله شرب 4 أكواب من الشاي يومياً
يعد الشاي المشروب المفضل لدى الكثيرين، خاصة في الوطن العربي، لما له من نكهة مميزة، إلا أن الأهم من ذلك، أن له العديد من الفوائد الصحية، التي كشفها بحث جديد.

أجرى فريق من العلماء في الصين، بحثا شمل مراجعة لـ19 دراسة، سيتم تقديمه في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، الأسبوع المقبل.

أكثر من مجرد طعم.. فوائد لا تُعد
مراجعة لأبحاث سابقة. ما الخلاصة؟ البحث ضم أكثر من مليون بالغ في 8 دول، وكشفت نتائجه أن:

- شرب عدة أكواب من الشاي يوميا، يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والوفيات بشكل عام.

- شرب ما لا يقل عن 4 أكواب يوميا من الشاي الأسود أو الأخضر أو شاي "أولونغ" الصيني، يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 17 بالمئة، على مدى عقد من الزمان.

- النتائج أظهرت أن تناول كوب إلى 3 أكواب فقط في اليوم، قلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 4 بالمئة.

- انخفض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 1 بالمئة لكل كوب يومي إضافي.

- دراسة نُشرت الشهر الماضي وجدت أن شرب كوبين أو أكثر من الشاي الأسود يوميا على مدى 14 عاما، قلل من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 9 إلى 13 بالمئة بين الأشخاص في المملكة المتحدة، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي.

- الوقاية من السكري وأيضا من أمراض القلب: وجود علاقة بين شرب أكواب متعددة من الشاي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

كيف يكافح الشاي الالتهاب؟
مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي يمكن أن تقلل الالتهاب.

وقد تتعلق الفوائد الصحية لشرب الشاي بالبوليفينول، وهي مركبات توجد بشكل طبيعي في النباتات التي توفر مضادات الأكسدة.

وتقول ماكي إينو-تشوي العالمة في المعهد الوطني للسرطان في الصين، التي قادت هذا البحث: "نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها ستكون مطمئنة للغاية للأشخاص الذين يشربون الشاي بالفعل"، وفق ما ذكر موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.

لماذا اختلفت نتائج البحث عن دراسات السابقة:

- "عندما لم يأخذوا في الحسبان عدد أكواب الشاي التي يستهلكها الناس، فإن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 كان هو نفسه تقريبا بالنسبة لمن يشربون الشاي والذين لا يشربونه“، حسب دراسة منفصلة شملت 5200 بالغ.

- "إضافة الحليب أو السكر إلى الشاي لا يقلل من الفوائد الصحية، لكن عندما يستخدم الأشخاص هذه المكونات باعتدال"..

شرب الشاي ومخاطر السرطان

تباينت النتائج بشأن ارتباط شرب الشاي وتقليل خطر الوفاة من السرطان.

ورغم أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى أن شرب الشاي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أو الرئة أو المبيض أو القولون والمستقيم، فإن إحدى الدراسات وجدت أيضا أن شرب 3 أكواب من الشاي الأسود يوميا كان عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الثدي.

دراسة أخرى قالت إن شرب الشاي شديد السخونة، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأوضحت إينو-تشوي: "كانت النتائج الخاصة بالسرطان أكثر تفاوتا"، لافتة إلى أن العلماء في الوقت الحالي "لا يقدمون أي توصيات عامة حول الكمية المثالية من الشاي للشرب".

وتابعت: "لا نوصي الناس بتغيير تناولهم للشاي بناءً على هذه الدراسة الفردية فقط".








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