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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

المؤتمرنت -
213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في رصد خرقين بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء منطقتي الصوح والفرع بنجران و58 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع والبيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بتسجيل خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 4 خروقات باستحداث تحصينات في منطقة الصوح بنجران وفي الدنين وما بين مزرعة مستور وسراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وكذا في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 125 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع والحديدة، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في الأحطوب ومقبنة بمحافظة تعز وفي حرض والمزرق وحيران بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ والبقع ومنبه وشدا بمحافظة صعدة وفي منطقة النيجة بمديرية الفاخر في محافظة الضالع، وباتجاه مواقع الجيش واللجان في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.








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