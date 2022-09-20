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المؤتمر نت - احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات والسواحل الغربية والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة،

تحذيرات من جريان للسيول وإنهيارات صخرية

المؤتمرنت -
تحذيرات من جريان للسيول وإنهيارات صخرية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، طقساً حاراً في المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً يؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-41 درجة مئوية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة في أرخبيل سقطرى وكافة المناطق الساحلية بين 33-39 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات والسواحل الغربية والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وقد تكون غزيرة على مناطق من محافظات صعدة، حجة، المحويت، غرب عمران، ذمار، ريمة، تعز، أجزاء من محافظة إب.

وحسب المركز يُتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من لحج والضالع وأجزاء من مرتفعات أبين، شبوة، حضرموت.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 25-45عقدة.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم المجازفة في عبورها، والاحتماء من العواصف الرعدية .

كما حذر من الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

وحذر كذلك من الطقس الحار والشديد الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الحديدة ـ الكدن : 3.6 ملم، حجة : 1.1، ذمار : 0.3 ، وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السواحل والمرتفعات الغربية وكانت خارج نطاق المحطات.








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